数据观测：基数效应料致中国1月CPI同比涨幅暂时回调

* 公布内容: 中国1月CPI和PPI

* 公布时间: 2月8日(周五）

调查结果: (同比,%)

中值 区间 前值 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 2.0 1.7 ~ 2.3 2.5 4.5 16

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.6 -2.0 ~ -1.1 -1.9 0.7 16

路透综合17家机构预测中值结果显示,受去年春节落在1月导致CPI基数较高影响,2013年1月中国CPI同比涨幅料出现暂时回调,降至2%;但2月将大幅回升,从3月开始才能趋于正常.中国已经进入新一轮物价上涨周期的初期.

交通银行金融研究中心在报告中指出,受寒冷天气影响以及春节临近,使得蔬菜和肉类价格1月以来环比维持前期上升趋势,预计1月食品价格环比可能上涨2个百分点左右;同时考虑到近期非食品价格总体运行平稳,预计1月非食品价格同比涨幅可能和上月基本持平,上涨1.7%.

"由于2012年春节是在1月份,导致CPI基数较高,基数原因可能导致本月CPI同比出现暂时回调,"交行首席经济学家连平称,"综合以上因素,初步判断1月份CPI同比涨幅可能在1.8%左右,连续两个月回升之后出现暂时回调."

据商务部监测数据,1月前四周全国36个大中城市食用农产品价格一直在连续上涨.而昨日出炉的汇丰1月中国服务业投入价格指数仍然继续持于高位,且官方非制造业PMI中间投入价格分项指数亦上升明显,创下10个月新高,亦暗示需要警惕成本推动形成的涨价压力.

中国农历春节"黄金周"假期今年落在2月9日-15日,下周国内主要金融市场将闭市.由于当月工作日较少,因此中国国家统计局周五(2月8日)仅公布1月CPI和PPI数据,工业、投资和消费数据暂不公布.待3月9日发布2月CPI和PPI数据时,统计局将一并公布1-2月工业、投资和消费详情.去年中国春节假期落在1月份.

花旗集团亦预计,1月食品价格环比可能上涨2.4%,但受高基数影响,同比涨幅可能从去年12月的4.2%降到2.4%;非食品价格环比可能上升0.1%,同比上升1.6%.整体1月CPI同比涨幅会降到1.9%.

花旗认为在2月受去年同期较低基数影响,中国CPI可能会急剧反弹,同比涨幅将接近3%.整个一季度平均通胀率预计不会超过2.5%.

"本轮CPI筑底基本完成,已经开始酝酿新的上升周期,预计2013年CPI同比将进入上行周期的初期,"交行的连平称.他初步判断全年CPI同比将上涨3-3.5%左右.

以下为各机构预测详情:(同比,%)

机构 PPI CPI

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交通银行 -1.8 1.8

巴克莱 ~ 2.2

美银美林 -1.4 1.9

国开证券 -1.7 2.0

长江证券 -1.8 2.2

中国建设银行 -1.6 2.3

花旗 -1.1 1.9

中信证券 -1.6 1.7

法国东方汇理 ~ 2.2

德意志银行 -1.5 2.0

华宝信托 -1.7 1.8

兴业银行 -1.7 1.8

瑞穗证券 -1.5 1.7

北京领先国际 -1.5 2.1

金融资讯

上海证券 -2.0 1.8

申银万国 -1.8 2.1

瑞银 -1.6 2.0

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中值 -1.6 2.0

上月 -1.9 2.5 (完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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