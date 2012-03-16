中国1月净增持美国国债 为五个月後首次

美国财政部数据并显示,1月份持有美国国债规模列第二的仍为日本,当月日本的持有量亦增加208亿至10,790亿美元.

美国财政部各月公布的中国所持美国国债的数据中,中国央行并非唯一持有人,中国持有美国证券资产的投资者可能来自中国央行、银行或企业及中国政府批准的其他境内投资者.但离岸中资机构及中国委托境外机构的投资不包含在内.(完)