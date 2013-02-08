1月新增贷款和社会融资规模高增长

* 1月新增人民币贷款1.07万亿,为三年来高点

* 1月社会融资规模创新高,达2.54万亿

* 实体经济获更多助力

* 但年初融资增势过猛,防过热或引发政策调控

路透上海2月8日 - 伴随着中国经济的持续复苏,融资阀门也进一步松动,1月新增人民币贷款和社会融资规模双双高增长,其中新增贷款创出2010年1月以来高点,社会融资规模更是创出历史新高.

业内人士指出,新增贷款和社会融资规模的快速增长,将为实体经济注入更多动力,但年初融资呈现如此之猛的增势,或引发监管层的过热担忧,并引发政策调控.

不过他们认为,目前经济仍处正常的复苏周期之内,监管层即使出台政策,目的也只是让经济增长步伐更稳健,因此政策的力度不会过于严厉.

平安证券固定收益部研究主管石磊称,"社会融资规模2.54万亿,非常非常大,也有些季节性的因素,因为去年春节在1月份,但这个规模仍然偏大,现在流动性很宽,外汇结汇量也很大,有点过于宽松了."

中国人民银行周五公布,1月中国社会融资规模为2.54万亿元,较上年同期多1.56万亿元.1月新增人民币贷款1.07万亿元,高于路透调查中值的1万亿元.

数据并显示,2013年1月末广义货币供应量(M2)同比增长15.9%,高于14.0%的路透调查中值;人民币贷款余额同比增15.4%,路透调查中值为15.3%.

石磊认为,目前通胀的绝对水平还偏低,但势头已经起来了;央行肯定会有些动作,首先会控制信贷投放,如果通胀压力进一步加大,央行再和银监会一起,出台一些措施,遏制融资快速增长的势头.

中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.

欲浏览1月M2和人民币贷款图表,请点击(link.reuters.com/wab85t)(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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