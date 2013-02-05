数据观测：1月新增贷款料升至1万亿

* 公布内容: 1月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚2月15日

--调查结果:

1月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

广义货币供应量(M2)同比% 14.0 13.2-15.2 13.8 12.4 15

新增人民币贷款(亿元) 10,000 7,500-11,400 4,543 7,381 15

人民币贷款余额同比% 15.3 14.8-15.4 15.0 15.0 10

--数据要点:

在中国经济企稳预期增强的背景下,2013年1月新增贷款料再次冲上万亿天量,回归年初信贷旺季本色.换届年伊始,来自政府和企业的融资需求和来自银行等金融机构的放贷需求都有较强的扩张意愿;但不会再现09年的大跃进.

接受路透调查的15家机构预测中值显示,1月末广义货币供应量(M2)同比增速料为14.0%;而新增人民币贷款则在10,000亿元,高于去年同期的7,381亿元.

"去年12月的新增贷款很低(三年来新低),可能很多贷款需求并没有满足,从这个角度看,1月贷款万亿并没有很不正常."花旗集团中国高级经济学家丁爽称.

由于外汇占款难以再现每月两千多亿的增长,中国基础货币投放受到制约,业界普遍预期今年全年的人民币贷款新增规模在8.5-9.5万亿之间(去年为8.2万亿元).如此计算,1月若仍占到全年的13-14%的话,至少也有1.1万亿之多,所以万亿新增贷款增量仍在预期之内,并未脱离正常年份的贷款进度.

但年初额度宽松以及信贷需求恢复,使多数商业银行的信贷投放量同比和环比均有明显增长.且今年企业需求较去年已有明显改观.

瑞银报告认为,中国1月人民币新增贷款规模将超过1万亿元,一改2012年同期信贷需求低迷的局面.同时,对银行理财产品和地方融资平台融资行为的限制政策可能导致1月社会融资规模的增速放缓.而春节的假期因素,将推高M1增速至10%以上.

莫尼塔针对城商行的调研报告显示,1月新增信贷投放较快,额度宽松使得贷款满足率提升.信贷需求出现的结构性恢复使得部分城市商业银行从去年11月起陆续提高资金价格.

"1月大约86%的城商行表示新增信贷增量较大,同比和环比都出现明显增长.额度充足、需求较强是投放量较大的主要原因...而且而多数城商行表示企业贷款需求相比去年下半年已经明显增强,但额度充足使得大部分需求可以得到满足."其报告称.

而稍早已有本地媒体报导援引消息人士称,截至1月27日,工农中建四家大型银行当月新增贷款投放已经超过人民币3,950亿元,大幅高于去年1月份四大行全月3,200亿的信贷投放水准.

之前亦有媒体报导,今年四大行今年贷款规模近3万亿,工农建同比均有所增长,唯中行受存贷比的制约,低于5,000亿元.分析人士认为,在今年一系列监管新规实施、资本金压力与风险拨备压力逐步增加的背景下,包括国有银行与股份制银行在内,信贷额度只会稳步增长,可能不会像2009年一样突然往上攀升.

中国年度中央经济工作会议提到,2013年将实施稳健的货币政策.要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本.

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以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

交通银行 13.2 1000.0 ~

美银美林 14.0 1000.0 15.2

国开证券 13.8 950.0 15.1

长江证券 13.8 970.0 15.4

建设银行 15.2 950.0 15.2

花旗 13.7 1140.0 ~

中信证券 14.0 1000.0 ~

德意志银行 14.0 900.0 ~

华宝信托 14.0 1050.0 15.3

兴业银行 14.0 1100.0 15.4

瑞穗证券 14.0 1000.0 ~

北京领先国际

金融资讯 13.7 950.0 15.2

上海证券 13.9 750.0 14.8

申银万国 14.4 1056.0 15.3

瑞银 14.2 1050.0 15.3 (完)

(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)

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