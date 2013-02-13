中国1月社会融资规模创历史峰值

* 1月新增贷款冲至万亿天量,创三年来新高

* 同期社会融资规模写下历史峰值

* 融资需求增长迅猛,但若持续或招致监管调控

* 不过经济弱复苏背景下,料调控手法温和

采写 中文新闻部; 撰写 康熙泽

路透北京2月8日 - 中国1月新增人民币贷款如预期的跃升至逾万亿规模,创三年以来新高,年初放贷扩张的季节性效应显现,且同期社会融资规模写下历史峰值,昭示国内经济企稳之际溢出的融资需求得到有效满足.

分析人士认为,鉴于国内一线和部分二线城市房地产量价齐升的问题,及未来通胀压力还需提前防范,若融资增长势头过猛恐招致监管当局的出手调控.但考虑经济仍处于弱势复苏的通道中,所以政策调控手法料温和,短期货币政策使用或倾向支持经济增长为先.

光大证券资深宏观研究员钟正生博士表示,1月前三周放贷已经过万,假如没有央行的月末压量,1月信贷本可轻轻松松地干到1.2-1.3万亿了.足见商行"早投放，早安心"的实用态度,以及央行"盘活存量信贷,严控新增信贷"的谨慎态度.

中国央行周五公布数据显示,2013年1月新增人民币贷款1.07万亿元,创自2010年1月来的新高,彼时为1.39万亿元.而去年12月,新增人民币贷款仅4,543亿元,为自2009年12月以来最低.去年1月中国金融机构全口径新增人民币贷款7,381亿元.

对于社会融资规模的迅猛扩张,澳新银行中国经济师周浩称,"社会融资规模增加很多,银行承兑汇票明显多增,可能是银票先开出来,先抵新增贷款,回头再转成贷款,说明信贷整体还是挺旺盛的."

央行今日数据并显示,今年1月中国社会融资规模创历史新高纪录,达2.54万亿元,较上年同期多1.56万亿元.

欲浏览1月M2和人民币贷款图表,请点击(link.reuters.com/wab85t)

**融资增速过快或招监管遏制政策**

平安证券固定收益部研究主管石磊直言,社会融资规模2.54万亿,非常大,有些季节性因素影响,但这个规模仍然偏大,现在流动性很宽,外汇结汇量也很大,有点过于宽松了.

"目前通胀的绝对水平还偏低,但势头已经起来了;央行肯定会有些动作,首先会控制信贷投放,如果通胀起来的话,央行再和银监会一起,出台一些措施,遏制融资快速增长的势头."他说.

虽然市场对本轮经济复苏的强度仍有些分歧,但对通货膨胀的担忧相对一致,多数机构认为通胀在经济复苏的过程中是个不小的挑战.

中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.

美银美林中国经济学家陆挺亦称,社会融资总规模比较高,虽然这意味着市场融资需求很强,数字也会为市场所乐见,但监管层可能会对金融安全和通胀有所忧虑,有可能采取措施来控制增长.

他表示,中国的新一届领导应不会在上台头一年追求大幅超过8%的经济增速,也不会想看到国内物价飙升.预计监管层,尤其是银监会,可能很快会采取措施来控制信托和委托贷款,尤其是对地方政府的贷款.

1月社会融资规模统计报告显示,期内贴现的银行承兑汇票增加5,812亿元,同比多增6,026亿元,最为值得关注.此外,信托贷款增加2,054亿元,同比多增1,807亿元;企业债券净融资2,201亿元,同比多1,759亿元.

**但政策调控手法料温和**

分析人士表示,考虑经济仍处于弱势复苏的通道中,所以即使有所调控,但政策调控手法料温和,短期货币政策使用或倾向支持经济增长为先.

陆挺指出,中国政府可能在今年上半年大体维持倾增长的政策(除了一些控制信托贷款的措施),但此前的信贷宽松的影响可能会在今年下半年有所体现.政府有可能会在今年下半年收紧整体信贷供给,来控制地方政府主导的投资大幅增长.

他预计,今年全年新增人民币贷款会从去年的8.2万亿增长到9万亿元规模,增速稍放缓至14.3%.该增速看上去偏低,但非银行业融资的快速增长会继续填补缺口.预计全年不会升降息.

央行最新报告指出,将继续实施稳健的货币政策,要合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及其他创新流动性管理工具组合,调节好银行体系流动性.

"以信贷为代表的1月份数据显示流动性非常宽松,但应注意1月M2有其偶然性,需要辩证地看待.我们预计今年M2增速在13-14%.鉴于通胀仍在较低水准且经济增长趋稳,预计央行今年货币政策将唯稳."申银万国证券首席宏观分析师李慧勇说.

中国央行在2011年末至2012年5月期间,曾三次下调存款准备金率,调整后该比率为20%.(完)

(审校 杨淑祯)

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