中国1月新增贷款远逊预期 政策放松或稳中求进

* 1月新增人民币贷款7,381亿元,远低於市场预期

* 贷款增速偏低受制於存贷比限制及春节因素

* 央行仍对信贷有所调控,防年初突击放贷

* 存准率年内仍有下调空间,但频率降低

* 政策出台时机可能选择CPI涨幅回落之时

采写 上海中文部; 撰写 边竞

路透上海2月10日电---中国1月人民币新增人民币贷款仅为7,381亿元,远低於预期的"万亿大关",除了春节假期导致工作日偏少的因素外,银行在存贷比限制下,难以"大展拳脚"亦是重要原因.

业内人士认为,1月贷款增速偏低亦表明,央行仍对信贷有所调控,以防止银行年初突击放贷,预示着央行在货币政策上维持审慎基调,未来政策放松步伐可能仍会稳中求进.

不过,由於经济增速呈下滑态势,仍有必要适度放松银根以提振实体经济,年内存款准备金率仍有望下调,只是出台时机可能会选择在通胀数据偏低之时.

"(新增贷款较低)有春节的因素,工作日偏少,上半个月偏多,下半个月偏少,也有贷存比限制的因素,还是没有完全放开,央行在信贷额度上不是放任自流的,虽然不像以前那麽紧张了,但还是有一些指导,"平安证券固定收益部研究主管石磊称.

光大银行资金部首席宏观经济分析师盛宏清则提到,1月贷款少的原因,除存款下降因素外,银根紧缩也是一个重要方面.而且M2和M1的增速过低,如果继续下去,将无法支持实体经济按预期增长.

中国人民银行周五公布数据显示,1月新增人民币贷款7,381亿元,远低於此前路透10,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.4%,亦低於此前13.6%的路透调查中值,并创下多年来新低.狭义货币供应量M1同比增长3.1%.

在去年末最後一个月的放贷冲刺下,中国去年全年人民币贷款增加7.47万亿元,基本实现市场预计的7.5万亿目标.此前路透曾援引三位熟悉政府计画的消息人士称,中国已将2012年新增人民币贷款目标设定为8万亿(兆)元,广义货币供应量M2目标为增长14%.

欲查看具体数据可以点击央行网站(here)

**存贷比压力**

1月的信贷增长未现往年的井喷情况,存贷比的压力不可忽视.

信达证券宏观经济分析师李建朋指出,当月人民币新增贷款偏低,主要是受贷存比的限制,如果存款增速没有一个大的回升,贷款规模也会偏少.

央行数据显示,1月人民币存款减少8,000亿元.央行指出,受春节因素影响,当月企业存款向个人存款转移较多,企业存款减少2.37万亿元,住户存款增加1.68万亿元.

法国兴业银行中国经济师姚炜就指出,央行接下来可能需要对存贷比的规定进行一些调整,否则银行没有能力进一步增加信贷,"现在造成限制的并不是存准率,而是存贷比."

对於当月的M2增速出现明显下滑,农业银行金融市场部研究主管李刚分析认为,这和1月份的存款净下降有关,而存款净下降应该主要源於存款资金回流到理财产品等;考虑到去年同期因素以及外汇占款有望恢复增长,这会使得M2在2月出现一定的反弹.

他并称,相对来说,M1的增长更低於预期,这也和季节性因素有关,在2月份将会出现较为明显的反弹.

1月的信贷情况还显示,央行货币政策实际执行力度相对仍属偏紧,因为一般年初银行信贷投放热情会偏高;"新增信贷偏低代表当局对於货币政策相对审慎的态度,因为这有利於控制中国的长期通胀水平,中国现在通胀压力仍不小,主要体现在劳动力紧张方面."第一创业证券执行总经理万晓西称.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.

**政策放松仍有空间,但力度或有限**

展望今年的货币政策,多数分析人士认为,为支持实体经济维持一定的增速,货币政策仍有放松空间,但整体力度或有限.

兴业银行首席经济学家鲁政委谈到,尽管M1和M2的增速都出现回落,且M1增速回落到令人吃惊的地步,但央行并未立即将货币政策放松,除了考虑到CPI数据还没有回落的合理区间以外,从另外的角度讲,也可能说明实体经济并未糟糕到让央行担忧的地步.

多数分析师认为,今年的政策在稳健中会有一定程度的放松,存款准备金率预期仍会下调,但利率可能保持不变.

石磊就预计,今年存准率有望调降2-3次,时机可能需要通胀数据来配合,因为调低存准是重要政策信号,要在CPI数据低的时候才是好的出台时机.

"短期降存准率的可能性虽然存在,但必要性降低,外汇占款情况年初可能也有所改善,所以央行可能还要继续观察."万晓西称.

中国去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.(完)

--审校 丁淑琴

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