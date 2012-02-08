1月全社会用电量罕见负增长--报载

路透上海2月8日电---中国证券报周三报导引述消息人士的话称,今年1月中国全社会用电量同比增速约为-7.5%,预计1-2月累计增速仅为5-6%.往年的1月由於临近春节,工业生产活动不活跃,全社会用电量增速均会下降,但出现负增长是近年来少有的情况.

该消息人士认为,用电量负增长主要是因为春节长假、去年1月用电量增速基数较大以及经济增速下滑等多个原因.春节因素是负增长的主要原因,许多工业生产活动在长假期间停工,电力需求较少. 去年用电量基数较大和经济增速放缓也是重要原因.自2010年9月开始,各地进行不同程度的限电,2010年四季度的用电量基数较低,导致用电需求在去年1月集中释放,当月全社会用电量同比增长10.1%. 消息人士还指出,如果今年2月持续低温,1-2月累计全社会用电量增速有望达到6%左右.但如果天气迅速回暖,1-2月累计增速可能仅为5%左右.国家能源局公布的数据显示,去年1-2月累计全社会用电量增速为12.32%. 2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%.中国电力企业联合会日前预计,今年全社会用电量增速将呈现前低後高态势,全年增速约为9.5%左右.(完)