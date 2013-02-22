中国1月房价同比终止十连跌 热点城市调控预期升温

* 中国1月房价同比涨0.8%,结束此前的十连跌

* 新建商品住宅价格同比上升的城市升至53个

* 70个大中城市房价呈现分化状态

* 市场供应较充足,未来房价走势有望趋稳--统计局

路透北京2月22日 - 在1月传统淡季,中国楼市却一反常态延续回暖趋势,房价涨幅进一步扩大,同比结束连续10月的下跌转升.国务院及时重申加强房地产调控,料将加剧对热点地区调控升温的市场预期.

路透根据国家统计局周五公布数据测算,1月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨0.8%,为连续10个月下跌后首度转升,同比上涨的城市增至53个;环比涨幅则自上月的0.36%续升至0.68%.

国家统计局城市司高级统计师刘建伟指出,大部分开发商前期采用以价换量销售策略取得了效果,现阶段优惠促销力度削弱甚至取消;潜在购房者预期不明,担心房价进一步上涨,导致刚需和改善需求购房人群入市意愿较强,各种因素综合影响了1月房价上涨.

但他表示,日前国务院常务会议研究部署继续做好房地产市场调控工作,"随着这些政策措施的迅速推进和有效实施,影响去年四季度以来房价上涨的压力将会减弱,房价尚不具备全面大幅反弹的基础."

国务院本周三强调,坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台.

此外,国务院还要求各省会城市制定并公布年度新建商品房价格控制目标,各省市前次设定房价调控目标是在2011年.

**房价走势呈现分化状态**

从1月数据看,各大中城市房价走势分化,有涨有落,部分热点城市和中心城市交易量持续放大,房价上涨较多,1月北京、上海、广州和深圳等一线城市环比涨幅均有所扩大,京沪两地房价同比涨幅则升至3.3%和1.3%,上月分别为1.6%和持平.

而在二、三线城市中,桂林市新建商品住宅环比销售价格连续三个月下降,海口、南宁和无锡等城市则连续两个月下降.

浏览统计局70个大中城市房价图表,请点选链接:(link.reuters.com/jyr26t -)

某银行系券商房地产分析师表示,目前市场对全年房价上涨没有太大分歧,但上涨程度以及分化情况,还有待观察货币供应等指标.3,4月房价上升的压力本就偏大,若政策不严厉,上半年房价可能会有一定程度的上涨.

刘建伟则指出,总体而言,住宅市场供求平衡,未来房价走势有望趋稳.就供应方面看,2013年城镇保障性安居工程将基本建成近500万套、新开工600多万套;若按照2012年全年销售9.85亿平方米,月均销售0.8亿平方米的规模估算,库存的2.36亿平方米待售面积可销售近3个月.

**热点城市调控预期升温**

对于房价升势较快的热点城市,分析人士多预计会有调控措施出炉.国内媒体曾援引知情人士称,目前政府部门对部分一二线城市的楼市过快回暖已形成基本共识,北京等一线城市基本确定近期出台房地产新政,调控形式是抑制需求为主,进一步提高购房门槛.

上述券商分析师也认为,像北京等一线城市,价格上涨预期强,或给其他城市带来示范效应,因而很有可能出台较为严厉的地方调控政策,例如通过更严厉的限购条款来抑制需求.

数据显示,四个一线城市二手住宅销售价格环比涨幅分别为1.0%、0.8%、0.4%和0.5%,其中,北京环比涨幅与上月持平,上海涨幅比上月扩大0.4个百分点,广州和深圳的涨幅都比上月缩小了0.1个百分点.

中国号称史上最严厉的房地产调控政策已实施近三年.去年上半年为稳增长推出的一系列举措,包括降息降准等货币宽松政策,令市场对房价上涨的预期悄然升温.去年年中以来中国楼市基本延续升势,并在年末再掀高潮,延续至今.

房价(较上年同期变动,%)

2013年1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2012年1月

0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5



(较上月变动,%)

0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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