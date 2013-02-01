1月百城住宅均价环比涨幅扩大至1%--中指院

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
* 1月百城新建住宅均价环比八连涨
* 十大城市涨幅高于全国
* 市场对调控进一步收紧的预期升温
路透北京2月1日 - 中国房地产市场开年继续上行.中国指数研究院最新公布数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,房价上涨城市个数亦较前月增加.
分析人士认为,房价近几月处于上行通道中,数据可能加剧市场对调控进一步收紧的预期.
中指院报告称,1月全国100个城市新建住宅平均价格环比涨1%,较上月扩大0.77个百分点,环比上涨城市增加7个至64个,其中涨幅在1%以上的有38个,较上月增加12个.同比涨幅则扩大1.17个百分点至1.2%.
中指院称,本月上涨的城市个数有所增加,且多个城市涨幅扩大,以一线城市为代表的重点城市及部分东部沿海房价较高的城市涨幅更为突出,是百城均价涨幅扩大的主要原因;而且,近期市场销售向好及住建部提出对改善性需求的支持,使得开发企业对市场预期更加乐观,部分城市的高端楼盘入市增加,带动当地房价结构性上涨.
数据显示,北京、上海等十大城市住宅均价涨幅继续高于全国均值,环比和同比分别涨1.61%和2.84%.
"在经济企稳回升、政策稳中趋松、市场信心恢复、各方预期乐观的大环境下,2013年首月百城住宅价格延续2012年末的上涨态势且涨幅扩大."报告指出.
中银国际房地产分析师田世欣认为,市场对房地产调控政策收紧的预期或因此进一步加剧.就政策趋势而言,可能会具有针对性,将一二线房价上涨较快城市和库存较高的三四线区别对待;具体来说仍会采用限购以及差别化信贷和税收等传统调控手段,例如扩大限购范围,提高二套房贷款首付比例等.
路透在12月调查15家机构的结果显示,全部受访者认为2013年全国住宅均价上涨,其中半数预计均价涨幅超过7%,最低的涨幅预估为2%.
此外,二手房市场年初亦表现强劲,中指院数据显示,十大城市主城区二手住宅价格环比和同比均全部上涨,涨幅分别升至1.53%和13.64%,北京的涨幅居前,分别为2.22%和18.8%.(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。