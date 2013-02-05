数据观测：1月中国进出口同比增幅料持续反弹

资料图片：在浙江宁波港，一辆卡车在运送集装箱。 REUTERS/Carlos Barria

* 公布内容: 中国2013年1月进出口贸易数据

* 公布时间: 2月8日(周五)

--调查结果:

指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 17 6.7至26.7 14.1 18.4 16

进口(%) 23.3 12至31.5 6 39.6 16

贸易顺差(亿美元) 220 85至408 316.2 -314.9 15

--数据要点:

中国外贸状况料进一步复苏.路透调查综合16位机构分析师的预测中值显示,中国2013年1月进、出口同比增幅有望较前月继续回升,而贸易顺差则环比有所缩减.

接受路透调查的25家机构预测中值显示,1月出口同比增速为17%,高于上月的14.1%;进口增速则为23.3%,亦高于上月的6%;贸易顺差预计为220亿美元,上月为316.2亿美元.

春节错位因素将一定程度上推高2013年1月的进口增速,而中国经济温和回升复苏态势基本确定,亦支持进口反弹,从而令1月进口增长明显.出口方面,受益于主要经济体货币政策的持续放松,全球市场信心正逐步恢复,2013年世界经济增速也将整体处于弱复苏格局.

分析师同时指出,在国内总需求扩张的推动下,预计受下游需求向中上游传导的影响,包括铁矿石、原油在内的主要大宗原材料进口规模有望持续增长,进而推动整体进口增速延续走高的态势.不过,考虑到春节错位因素的扰动,可能要等到一季度之后,进口增速持续走高的态势才会进一步明朗.

交通银行首席经济学家连平并强调,出口亦需要考虑春节错位因素的扰动,预计受外需恢复性增长的推动,自二季度起,中国出口企稳的趋势将进一步明朗.

"我们预计去年的低基数效应将推高今年1月的进出口增速,但是和去年12月出口出人意料的快速增长相比,1月出口环比增速可能会更为温和,并预计进口增速将升至12%."瑞银在最新研究报告中称.

瑞银报告并预计,中国贸易顺差1月份可能将超过400亿美元,而2月份可能转向贸易逆差.

中美贸易顺差一直是人民币升值压力的主要来源,不过中国社会科学院最新报告指出,中国贸易结构中加工贸易比重较大,国外产生的附加值比例较高,使传统方法计算的贸易顺逆差绝对额偏大,中美贸易顺差规模尤其被高估.

人民币兑美元即期2012年全年升值1%,幅度较前几年大幅放缓.交易员预计,今年人民币即期市场将呈双向波动格局,但中国经济向好或令人民币仍有一定升值压力.

机构 出口(同比%) 进口(同比%) 贸易顺差（十亿美元

）

交通银行 16.7 16.6 32.00

巴克莱 16.0 20.0 -

美银美林 26.5 24.2 37.30

国开证券 6.7 23.3 8.50

长江证券 14.5 23.2 21.00

建设银行 20.0 22.3 30.00

花旗 17.3 22.8 25.30

中信证券 9.5 31.5 26.00

德意志银行 18.0 24.0 19.60

华宝信托 20.0 30.0 20.00

兴业银行 18.5 30.0 18.00

瑞穗证券 26.7 29.7 30.10

北京领先国际金融资 14.9 25.0 20.30

讯

上海证券 13.4 20.6 22.00

申银万国证券 8.1 16.1 19.64

瑞银 19.0 12.0 40.80

(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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