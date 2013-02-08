季节因素推动中国1月进出口超预期

* 1月出口和进口同比增速均超预期

* 主因季节性因素使然,还需观察2月数据判断贸易形势

* 国际环境好转或令今年外贸有所改善

路透北京2月8日 - 中国1月外贸延续上月强劲态势,进出口均明显超预期.分析人士称数据强劲一方面受季节性因素影响,另一方面也印证当前经济继续处于复苏之中.

中国海关周五公布数据显示,今年1月出口同比增长25%,高于高路透调查预估中值17%;进口同比增28.8%,亦高于预估的23.3%.当月贸易顺差则扩大至291.5亿美元,路透调查中值为220亿美元.

"由于春节的错月因素,使得1月的进出口增速有大幅增长,若用季调后的值进行考虑的话,出口和进口增速比12月增速小幅减缓,但仍高于我们预期."联讯证券宏观分析师杨为敩表示.

经季节性调整后,1月出口同比增长12.4%,进口增长3.4%.

多数分析师建议将1、2月数据合并分析,以削弱季节性因素的影响.中国农历春节"黄金周"假期今年落在2月9日-15日,而去年中国春节假期落在1月份.

海关总署并称,自公布2013年月度统计数据起,将增加公布以人民币计价的进出口总值、出口总值、进口总值以及贸易差额(出口总值-进口总值)等四个总量统计指标.同时为保证数据的历史延续性和国际可比性,仍将继续保留以美元值计价的海关统计数据,且今后随海关统计系统的不断完善,将逐步扩大公布以人民币计价的海关统计数据范围.

而对于今年贸易前景,分析人士普遍预期,由于全球经济已开始进入缓慢复苏,今年中国外贸料较去年有所改善.

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示,目前看欧美经济的复苏态势比较好,基本都处于稳定的弱复苏状态,可以预期今年欧美市场对中国出口的拉动会好于去年.而从去年四季度开始,中国的经济也企稳回升,企业预期好转,开始从去库存的状态进入到补库存.因此,今年对进口的需求或持续回升.

"此外,中国政府为了减少贸易顺差,应会推出鼓励进口政策.我们预期,今年进口的增幅会高于出口."他并预计,今年中国的进出口形势将略好于去年,维持今年出口同比增长8.5%,进口增长10%的预测.

中国商务部发言人沈丹阳此前称,今年外贸形势仍然严峻,争取全国外贸增速与GDP的增速大体上保持同步,进一步稳定和扩大国际贸易的份额.

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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