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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 14日 星期五 11:13 BJT

中国称海监船抵达钓鱼岛海域执法

六艘中国海监船周五进入钓鱼岛附近海域，中日岛屿争端进一步升级。中国外交部称，这些船只进入该海域进行维权巡航执法，这是中国政府宣布《中华人民共和国政府关於钓鱼岛及其附属岛屿领海基线的声明》後，中国海监首次在钓鱼岛及其附属岛屿海域开展维权巡航执法。

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