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中国财经 | 2015年 11月 4日 星期三 07:08 BJT

中国京东要求反垄断机构调查阿里巴巴

路透北京/上海11月3日 - 中国第二大电商企业京东(JD.O)表示，已向一家中国反垄断监管机构发出投诉信，并正式要求调查对手阿里巴巴(BABA.N)。

投诉书涉及国家工商总局的规定：禁止电商平台限制或阻止自己平台上的商家参与其它平台上面的促销活动。该规定在10月1日起生效。

阿里巴巴发言人表示，公司“强烈否认”京东在信中提出的指控。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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