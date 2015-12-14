嘉林药业作价84亿借壳天山纺织 以资产出售和发行股份等完成

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月14日 - 中国新疆天山毛纺织股份有限公司(000813.SZ)周一公告，拟以资产出售、置换，发行股份购买资产等多种方式，以83.69亿元人民币的对价，置入嘉林药业100%股权，后者从而实现借壳上市。
天山纺织表示，本次交易完成后，公司实际控制人将发生变更。此前控股股东为凯迪投资，实际控制人为新疆国资委。假设配套资金全部募足，交易完成后，美林控股将直接和间接合计持有本公司32.78%股份，为公司第一大股东,实际控制人将变更为张涌。
另外，交易双方签署协议显示，交易对手方承诺嘉林药业2015年、2016年和2017年度实现净利润分别不低于49,980.50万元、64,996.15万元和77,947.53万元。
今年前三个季度，天山纺织实现净利仅为692万元，较上年同期下降83%。
本次资产的整体方案包括：重大资产出售及置换、发行股份购买资产、股份转让和募集配套资金。
天山纺织称，重大资产出售及置换为该公司评估值作价为91,753.76万元的资产，除用于美林控股持有嘉林药业47.72%股权中的79,875万元等值部分进行资产置换外，剩余部分由其控股股东凯迪投资以现金对价购买。
根据方案，天山纺织置入资产超过置出资产中差额部分约757,021万元，由天山纺织向嘉林药业全体股东，按8.65元/股发行股份，规模8.75亿股。
股份转让部分为天山纺织现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业，合计向嘉林药业控股股东美林控股转让7,500万股上市公司股票，加权平均价格为10.65元/股；另外，天山纺织拟定向增发不超过1.52亿股股份募集配套资金，募资总额不超过15.09亿元。
因筹划重大资产重组事项，天山纺织股票自5月4日开市起停牌，停牌前收报11.25元。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。