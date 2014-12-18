中芯国际深圳晶圆厂正式投产 为华南地区首条八寸生产线

路透香港12月18日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际集成电路制造有限公司(0981.HK)称，其于深圳的晶圆厂正式投产，这是中国华南地区首条八寸生产线。

根据计划，深圳工厂于今年底前将会达到每月1万片的装机产能，在2015年底达到每月2万片。产品主要应用方向为图像传感器、逻辑电路和电源管理电路等消费及通讯电子，将满足移动通讯设备的成长和物联网的火热应用。

深圳是中国最大的电子信息产业基地，汇聚了几百家集成电路设计公司、系统整机及设备企业，销售额超过全国的30%，但集成电路制造企业少，且缺乏八寸及以上晶圆制造能力，发展速度跟不上市场需求。

中芯国际表示，深圳工厂将帮助客户缩短产品上市的时间。

香港时间13:40，该股持平于0.74港元，由年初至今累计涨逾21%。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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