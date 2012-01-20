中国2011年底城镇登记失业率4.1%--人保部

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京1月20日电---中国人力资源和社会保障部周五公布称,2011年底城镇登记失业率为4.1%.自2010年9月底起,已连续六个季度保持不变.
新华社报导引述该部新闻发言人尹成基的话称,去年全国城镇新增就业1,221万人,该数字超额完成全年900万人的目标.
人力资源和社会保障部部长尹蔚民此前曾预计,到2011年底,中国城镇新增就业有望达到1,200万人以上,城镇登记失业率预计低於4.6%的控制目标.
去年12月,国务院常务会议讨论通过的《促进就业规划(2011-2015)》指出,"十二五"(2011-2015年)时期就业总量压力继续加大,要将城镇登记失业率控在5%以内.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)