中国2011年底城镇登记失业率4.1%--人保部

路透北京1月20日电---中国人力资源和社会保障部周五公布称,2011年底城镇登记失业率为4.1%.自2010年9月底起,已连续六个季度保持不变.

新华社报导引述该部新闻发言人尹成基的话称,去年全国城镇新增就业1,221万人,该数字超额完成全年900万人的目标.

人力资源和社会保障部部长尹蔚民此前曾预计,到2011年底,中国城镇新增就业有望达到1,200万人以上,城镇登记失业率预计低於4.6%的控制目标.

去年12月,国务院常务会议讨论通过的《促进就业规划(2011-2015)》指出,"十二五"(2011-2015年)时期就业总量压力继续加大,要将城镇登记失业率控在5%以内.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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