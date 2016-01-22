2015年末中国登记失业率4.05% 养老金支出未被挪作他用--人社部 （更新版）

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路透北京1月22日 - 最新数据显示，中国2015年末城镇登记失业率持稳于4.05%，人力资源和社会保障部预计今年就业形势还是会延续总体稳定的态势，经济结构调整进程中出现的减员主要发生在个别区域和行业。

中国网周五刊登人社部新闻发言人李忠的讲话称，目前基本养老保险的投资运营正在按照计划推进，已经取得了阶段性进展。针对媒体有关去年养老金出现800亿元挪用的报导，他称是一个误读。

中国人力资源和社会保障部周五公布，2015年末中国城镇登记失业率为4.05%，与三季度末持平，较2014年末的4.09%略有下降，全年城镇新增就业1,312万人，完成城镇新增就业1,000万人以上、城镇登记失业率控制在4.5%以内的目标。

对于2016年就业总体形势，李忠表示还有很多有利因素，比如现在经济发展基本面还是向好，改革创新持续推进，就业政策和服务体系在持续发力增效。“受益于这些有利因素，我们判断2016年就业形势还是会延续总体稳定的态势。”

他同时指出，在经济下行压力加大和结构调整加快推进的进程中，确实出现了一些行业企业减员增多的现象，但是相关的统计监测和调研情况看，减员主要还是发生在个别区域和个别行业，没有发生大规模的下岗潮。

国家统计局此前公布，中国2015年12月末调查失业率为5.01%。

人力社保部稍早称，中国“十二五”（2011-2015年）城镇登记失业率保持在4.1%左右，明年将推出养老保险制度总体改革方案。[nL3S14I147]

**养老金挪用是误读**

对于媒体报导养老金有800亿元的挪用问题，李忠称这是一个误读。

他解释，目前养老保险基金支出包括基本养老金支出、医疗补助金、丧葬抚恤补助费、转移支出和其它支出。从2014年的总支出看，除了养老金支出，其它四个科目的支出加起来就是媒体所报导的用于基本养老金发放以外的800多亿元。

“目前养老金支出的账目是清晰的，每一笔基金支出去向都是明确的，是符合社会保险基金财务管理规定的，并非被挪作他用、资金去向不明。”李忠表示。

提及养老金入市，李忠强调，确保基金的安全始终是第一位要考虑的问题，其市场化投资运营的根本目的也是为了实现基金的保值增值。养老保险基金作为资本市场众多参与者之一，并不承担调节股市的功能和责任，也起不到这样的作用。

他表示，目前基本养老保险的投资运营正在按照计划推进，已经取得了阶段性进展。下一步将抓紧修改完善相关配套政策，征求各地意见后正式实施，确保今年启动投资运营的目标如期实现。

“这个投资并不等同于‘入市’，委托投资开始的时间与‘入市’的时间也不能划等号，”李忠称，投资办法也规定了养老保险基金投资可以有银行存款、债券、股票、基金、养老金产品、重大工程、重大项目、企业改制上市等20多种产品和渠道，投资股市只是其中一类选择，同时养老保险基金投资股市主要是委托市场机构进行操作，由其根据市场情况自行确定股票交易时点，政府并不直接操作。

而且，养老保险基金投资股市也需要遵循公平交易的原则，不得损害中小投资者利益，如果出现从事内幕交易、利用未公开信息交易、操纵市场等违法行为，将依法予以处理。（完）

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