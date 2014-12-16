统计局：去年末第二三产业吸纳就业人员五年来增三成

路透北京12月16日 - 中国国家统计局周二公布第三次全国经济普查结果称，截至2013年末，全国从事第二和第三产业的法人单位较第二次普查的2008年末同比增长52.9%；吸纳就业人员同比增长30.4%。

统计局数据并显示，去年末，全国从事第二和第三产业的法人单位共计1,085.7万个，吸纳就业人员35,602.3万人。

从法人单位看，第二产业占25.3%，比2008年末下降了5.7个百分点；第三产业占74.7%，提高了5.7个百分点。

具体到第三产业来看，截至2013年末，法人单位811.3万个，占全部法人单位比重为74.7%，比2008年提高5.7个百分点；从业人员16,326.6万人，占全部法人单位从业人员比重为45.9%，比2008年提高3.5个百分点。

统计局还公布，截至2013年末，从事第二三产业的小微企业法人单位785万个，占全部企业法人单位的95.6%；从事战略性新兴产业的企业法人单位16.6万个，占比仅有2%。

第二次全国经济普查是在2008年，2009年12月国家统计局发布普查结果，当时将2008年国内生产总值（GDP）总量上修1.34万亿元人民币至314,045亿元，GDP增速提高0.6个百分点至9.6%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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