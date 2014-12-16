统计局：去年末第二三产业吸纳就业人员五年来增三成

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月16日 - 中国国家统计局周二公布第三次全国经济普查结果称，截至2013年末，全国从事第二和第三产业的法人单位较第二次普查的2008年末同比增长52.9%；吸纳就业人员同比增长30.4%。
统计局数据并显示，去年末，全国从事第二和第三产业的法人单位共计1,085.7万个，吸纳就业人员35,602.3万人。
从法人单位看，第二产业占25.3%，比2008年末下降了5.7个百分点；第三产业占74.7%，提高了5.7个百分点。
具体到第三产业来看，截至2013年末，法人单位811.3万个，占全部法人单位比重为74.7%，比2008年提高5.7个百分点；从业人员16,326.6万人，占全部法人单位从业人员比重为45.9%，比2008年提高3.5个百分点。
统计局还公布，截至2013年末，从事第二三产业的小微企业法人单位785万个，占全部企业法人单位的95.6%；从事战略性新兴产业的企业法人单位16.6万个，占比仅有2%。
第二次全国经济普查是在2008年，2009年12月国家统计局发布普查结果，当时将2008年国内生产总值（GDP）总量上修1.34万亿元人民币至314,045亿元，GDP增速提高0.6个百分点至9.6%。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。