去年末中国城镇登记失业率4.09% 今年公务员月人均加薪约300元

图中为上海浦东金融区一景。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部周五公布，2014年末城镇登记失业率为4.09%，较三季度末上升0.02个百分点；全年城镇新增就业1,322万人。

人社部同时表示，今年将继续组织实施养老保险制度改革，完善机关事业单位工资制度也要同步推进，按全国平均水平算，此次机关事业单位(公务员)月人均涨薪幅度在300元人民币左右。

人社部新闻发言人李忠在发布会上称，去年高校毕业生就业形势总体稳定，农村劳动力转移就业稳中有增，城镇失业人员再就业和困难人员实现就业人数均顺利完成年度目标任务。

城镇登记失业率自2010年9月以来几乎一直维持在4.1%左右，只在2013年三季度降至4.04%。国家统计局本周二公布的2014年调查失业率为5.1%。

李忠表示，下一步将落实完善更加积极的就业政策，实施创业引领计划；着力做好高校毕业生等重点群体就业。继续把高校毕业生就业工作放在首位；大力强化公共就业服务，研究完善就业统计指标体系。

在社会保障制度方面，他称，将深入推进社会保障制度建设，组织实施机关事业单位养老保险制度改革，建立与城镇企业职工统一的基本养老保险制度；继续扩大各项社会保险覆盖面，完善不同群体参保政策；稳步提高各项社会保险待遇水平，做好企业退休人员和城乡居民基本养老金调整工作，确保基本养老金按时足额发放。

中国被诟病多年的养老金双轨制今年终于有实质突破。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，中国国务院发布关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定，明确实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

**机关事业单位实际增资幅度不大**

李忠表示，2015年还将在养老保险改革顶层设计方案总体框架下，重点围绕职工基础养老金全国统筹、养老金正常调整机制、基本养老保险基金的投资运营等方面，按照成熟一个实施一个的原则，抓紧研究制定具体的改革实施方案。

他强调，此次完善机关事业单位工资制度和养老保险制度改革，要同步推进，同步实施。

“目前我们部里正会同有关部门，抓紧研究制定养老保险制度改革的实施细则。对于完善工资制度，各地也需要结合本地实际，来拟定具体的实施办法。所以，关于完善工资制度的实施，应该说还有一个过程。”

他总结称，此次完善机关事业单位工资制度有三方面主要特点，一是与与机关事业单位养老保险制度改革同步进行；二是重在优化工资结构；三是进一步体现工资待遇向基层倾斜。

至于工资到底涨多少，他解释道，首先这次调整基本工资标准要将部分规范津贴补贴纳入基本工资，在基本工资标准提高的同时，规范津贴补贴要按相同的额度相应减少，这部分收入并没有增加；其次，这次调整基本工资标准，与养老保险制度改革同步进行，增加的基本工资大部分是养老保险制度改革个人缴费的改革成本。

“考虑这些因素，实际增资幅度并不大。按全国平均水平计算，月人均实际增资300元左右。”

李忠补充称，由于基本工资实行全国统一标准，而养老保险个人缴费因各地工资水平的不同存在差异，对工资收入水平较高地区的部分人员，这次增加的工资可能不足以完全弥补个人缴费，当期收入还会有所下降。

人社部此前表示，2015年中国将首次统一提高全国城乡居民养老保险基础养老金最低标准至每人每月70元人民币，提高幅度为27.3%。同时，企业退休人员基本养老金继续上调10%，迎来“十一连增”。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)

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