李克强称2015年将至少新增1000万个就业岗位--报载

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透上海1月27日 - 中国日报周二报导，中国国务院总理李克强承诺2015年将至少新增1,000万个就业岗位，尽管去年中国经济增速放缓至近25年最慢水准。
去年中国创造了约1,300万个就业岗位。
李克强周一在与经济专家和商界领袖的会议上表示，压力测试显示可能出现大量失业，如果经济过快降温，可能导致社会不稳定。
中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。