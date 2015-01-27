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中国财经 | 2015年 1月 27日 星期二 10:10 BJT

李克强称2015年将至少新增1000万个就业岗位--报载

路透上海1月27日 - 中国日报周二报导，中国国务院总理李克强承诺2015年将至少新增1,000万个就业岗位，尽管去年中国经济增速放缓至近25年最慢水准。

去年中国创造了约1,300万个就业岗位。

李克强周一在与经济专家和商界领袖的会议上表示，压力测试显示可能出现大量失业，如果经济过快降温，可能导致社会不稳定。

中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)

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