李克强称2015年将至少新增1000万个就业岗位--报载

李克强周一在与经济专家和商界领袖的会议上表示，压力测试显示可能出现大量失业，如果经济过快降温，可能导致社会不稳定。

中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。(完)