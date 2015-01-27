独家：苹果供应商富士康将减员 因营收增长下滑

路透中国深圳1月27日 - 全球最大电子代工厂台湾富士康科技集团对路透表示，将缩编公司庞大的员工队伍，因其面临营收增长下滑和中国内地工资上涨。

该集团旗舰部门鸿海精密(2317.TW)产量最高期间雇员数约有130万人，为全球最大的私营雇主之一。

董事长特别助理兼集团发言人胡国辉并未给出裁员的具体时间表以及裁减人数目标，但他表示自2010年以来劳动力成本已经增加了逾一倍。2010年时，一系列工人自杀事件让公司遭到媒体的密集质疑。

目前智能设备市场的增速以及智能设备的价格都在下降。这种趋势预计将持续。

“即使科学技术在发展，价格仍将下跌。”胡国辉说道，“我们必须接受这个事实，我们的客户也得接受这一点。”

他表示，自动化对于在长期控制劳动成本至关重要，公司正在推动用机器人完成目前需要人工进行的任务。

但胡国辉也指出，集团董事长郭台铭此前提出的配置100万个机器人的目标只是个一般概念，而非一个特点目标。（完）

(编译 白云/高琦 审校 张涛/王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。