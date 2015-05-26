当前就业总体平稳 密切关注就业形势变化--人社部

路透北京5月26日 - 中国人力资源社会保障部副部长信长星周二表示，当前就业形势总体比较平稳，失业率还是处在较低水平，但从1-4月份的统计来看，城镇新增就业人数略有减少，会继续关注这个问题，密切关注就业形势变化。

他在中国政府网的访谈中称，相对经济运行情况来讲，就业变化有一个滞后性。经济下行压力加大的情况下，就业反映已经显现出来，因此会密切关注下一步的情况和变化。

他提到，一季度末城镇登记失业率只有4.05%，从领取失业保险金的人数来看，变化幅度也不大。从人力资源市场供求来看基本平衡，大部分地区和城市求人倍率在1以上，就是岗位需求多于求职的人数。

同时高校毕业生、农村转移劳动力、就业困难群体就业等几项指标的月度统计都是在稳定增长。所以中国就业形势总体来讲是平稳的。

但他也提到，在经济下行压力加大的情况下，就业也不可避免地遇到一些新情况、新问题。主要表现是用工需求显得不旺，有点减少。结构性矛盾增多，这也是结构调整、产业转型升级过程中的正常现象。

在这个过程中，必然伴随着一部分企业要裁减人员，一部分企业要退出市场，包括向中西部地区转移，这个过程中必然伴随着阶段性的阵痛。同时从1-4月份的统计来看，城镇新增就业人数略有减少，还得继续关注这个问题。

同时一部分企业反映稳岗压力加大，一部分岗位在流失，人社部会密切关注就业形势的变化，抓好政策落实，特别是在结构调整、化解产能过剩过程中，把下岗失业人员工作和就业困难人员工作做好，努力稳定就业形势。

中国国务院4月底发布关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见，部署进一步促进就业鼓励创业，以稳就业惠民生助发展。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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