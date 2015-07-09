夏季中国白领职位竞争指数上升 二线城市竞争反超一线--报告

路透上海7月9日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)周四发布夏季中国白领供求分析报告，今年夏季全国白领职位的竞争程度较上一季有所上升，主要因夏季整体岗位需求下降；其中二线城市白领职位的竞争程度超过了北上广深等一线城市。

报告指出，根据该网站统计，夏季全国人才供需竞争指数为29.3，即平均一个职位收到29.3份简历；今年春季该指数为26.1。总体来看，竞争指数上升的原因主要由夏季整体岗位需求的下降导致。另外，由于白领习惯春节后跳槽，而今年春节时段晚于往常，因此出现了跳槽高峰延长到了夏季的现象，传统的“金三银四”旺季也带动了5、6月份的跳槽高峰。

从各城市情况来看，沈阳、成都和苏州三城市的竞争指数在此次统计的全国32个大中城市中排名前三。夏季职位竞争指数位居前10位的城市主要分为三类：东北城市，如沈阳、大连、长春；二线城市，如成都、苏州、天津、西安、南京； 一线城市均未进入前五位，北京位居第8位，深圳位居第9位，上海和广州分别位居第11和第13位。

报告分析称，在一线城市工作生活压力增大，生态环境恶化，限房限车等政策不断施压的背景下，越来越多的白领选择离开“北上广深”，迁移至经济发展形势较好、发展空间大的二线城市，如成都、苏州、天津、西安、南京。而在这些城市中，并不是所有城市的职位供给量都能够跟上劳动力增长的步伐，由此带来一些二线城市职位竞争压力的上升。

东北城市夏季求职期的竞争指数较高，与东北经济结构转型的不断深入带来职业构成的不断更新这一转变有一定关系。经济结构的转型势必造成某些传统职位数量的下降甚至消失，从事传统职业的白领不得不转移到其他职业谋求工作机会，而其他职业的供给量相对稳定，从而造成职位竞争压力增大。

福州、南昌和厦门地区的竞争指数较低，位居最后三位。竞争指数低主要有两方面的原因：一方面，与当地经济发展情况相关，经济较不发达地区的求职者数量相应也低于经济发达地区，因此当地职位收到的简历投递量较少，职位竞争不太激烈；另一方面，有些城市经济发展程度处于中等偏上水平，职位数量较多，但白领求职者数量尚有限。虽然现在整体有逃离北上广的趋势，但这些城市相比经济、文化、生活环境等各方面均得到良好发展的二线城市尚有一定差距，对人才的吸引力相对有限。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

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