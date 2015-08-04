上半年中国就业景气度下降 民企吸纳就业呈上升趋势--报告

路透上海8月4日 - 由中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)与中国人民大学联合撰写的上半年中国就业市场景气指数报告显示，今年一、二季度国内就业市场景气指数出现下降，显示随着经济放缓，国内就业市场出现趋冷迹象，不过民营企业吸纳就业呈上升趋势。

从企业类型看，二季度国内就业景气指数排列前三为民营企业（4.61）、股份制企业（1.61）、合资企业（1.20）；国企列第四（1.05）。值得关注的是，事业单位、国家机关的就业市场景气指数均小于分水岭1，表明这类单位就业市场景气程度低。

上半年，中国大陆出现“全民创业”的热潮，再加上政府对中小企业、小微企业甚至是微型企业的政策支持，使得民营企业在吸纳就业方面呈上升趋势。与此同时，国企则略显疲惫，今年前六个月国企职位招聘数量同比下降19%。随着国企改革逐步深入，一些过去垄断行业自上而下的变革，也使得这些企业在用人方面趋于谨慎。

该指数由智联招聘根据其网站数据，通过不同行业、城市职位供需指标的动态变化，来反映就业市场上职位空缺与求职人数的比例的变化。当指数大于1时，表明劳动力市场中企业劳动力需求多于供给。

报告指出，从2011年1月至2015年6月的月度就业市场景气指数来看，月度就业市场景气指数的趋势持续上升，说明长期来看，随着人口结构变化及人口红利的逐步消失，就业环境是趋于宽松的。但如果剔除季节因素和长期因素的影响，目前就业景气程度是处于下降通道中，就业景气的走弱与当前宏观经济走势仍趋弱密切相关。

报告预计，就下半年来看，大多月份就业景气指数处于上升状态，上升的主要原因在于季节因素和长期趋势的影响，而经济周期性因素则会减缓其上升幅度。

报告还指出，随着新型产业的蓬勃发展和传统产业的转型升级，在未来相当长的一段时间里，对互联网/IT领域人才的需求将越来越旺盛，该领域的人才将会出现供不应求的局面。

另外，国内金融业的快速发展，需要大量的本领域的专业人才，因此，金融领域专业人才也将在未来相当长的一段时间里处于一种供不应求的状态，求职易、招聘难的局面也将长期存在。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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