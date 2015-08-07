中国仅有近三成白领不需加班 逾一成每周加班20小时以上--调查报告

路透上海8月7日 - 据智联招聘新公布的2015年白领8小时生存质量调研报告，仅有28.6%的白领表示八小时的工作时间之外不需要加班，近四分之一白领每周需加班1-3小时，还有逾一成白领每周加班20个小时以上，这部分白领的工作时间已经接近“996”的模式（朝9晚9，6天/周）。

报告还指出，不同行业白领平均加班时间差异较大，IT/通信/电子/互联网行业的白领平均每周加班时间为9.3小时，其次为房地产/建筑业，平均加班时间为7.1小时/周，贸易/批发/零售行业的加班时间相对较少，平均为3小时/周。

调查还显示，产品、技术和研发三个岗位是平均每周加班时间最长的岗位，均超过7个小时，而人力、行政后勤等岗位需加班时间较少。而且，白领级别越高，加班时间越长，调查显示，高级管理者平均每周加班时间为12.3小时。

调查还发现，七成白领平均每天参加会议的时间都在1小时之内，18.1%的白领每天参加会议上的时间在1-3小时。机关事业单位最爱开会，平均每天参加会议时间达2.28小时；其次为国有企业，平均为1.48小时。私营/民营企业的白领平均每天参加会议的时间最少，平均为1.15小时。

三分之一的白领认为参加的会议大部分毫无意义，是浪费时间；32.3%的白领参加的会议主要内容为领导传达信息，只有27.8%的白领参加的会议主要是正常的工作沟通。

智联这次调查分别从职场白领的工作环境、办公体验、加班情况等方面进行了调查，共收回有效问卷13,400份。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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