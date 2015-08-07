中国仅有近三成白领不需加班 逾一成每周加班20小时以上--调查报告

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月7日 - 据智联招聘新公布的2015年白领8小时生存质量调研报告，仅有28.6%的白领表示八小时的工作时间之外不需要加班，近四分之一白领每周需加班1-3小时，还有逾一成白领每周加班20个小时以上，这部分白领的工作时间已经接近“996”的模式（朝9晚9，6天/周）。
报告还指出，不同行业白领平均加班时间差异较大，IT/通信/电子/互联网行业的白领平均每周加班时间为9.3小时，其次为房地产/建筑业，平均加班时间为7.1小时/周，贸易/批发/零售行业的加班时间相对较少，平均为3小时/周。
调查还显示，产品、技术和研发三个岗位是平均每周加班时间最长的岗位，均超过7个小时，而人力、行政后勤等岗位需加班时间较少。而且，白领级别越高，加班时间越长，调查显示，高级管理者平均每周加班时间为12.3小时。
调查还发现，七成白领平均每天参加会议的时间都在1小时之内，18.1%的白领每天参加会议上的时间在1-3小时。机关事业单位最爱开会，平均每天参加会议时间达2.28小时；其次为国有企业，平均为1.48小时。私营/民营企业的白领平均每天参加会议的时间最少，平均为1.15小时。
三分之一的白领认为参加的会议大部分毫无意义，是浪费时间；32.3%的白领参加的会议主要内容为领导传达信息，只有27.8%的白领参加的会议主要是正常的工作沟通。
智联这次调查分别从职场白领的工作环境、办公体验、加班情况等方面进行了调查，共收回有效问卷13,400份。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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