中国外管局副局长李超调任证监会副主席 庄心一被免职

路透北京9月15日 - 中国人力资源和社会保障部网站周二公告称，国务院任命国家外管局副局长李超为中国证监会副主席，同时免去证监会副主席庄心一的职务。

国务院免去李超的国家外汇管理局副局长职务。据外管局网站显示，李超自2008年12月任国家外汇管理局副局长、党组成员，此前曾任中国证监会办公厅副主任，并在中国央行和建设银行等机构任职。

中国证监会网站显示，庄心一生于1955年4月，2003年11月任中国证监会主席助理、党委委员；2005年2月任中国证监会副主席、党委委员。庄心一此前曾在建设银行(601939.SS)(0939.HK)、深交所和国务院证券委员会等机构任职。据财新网报道，庄心一是到龄退休。

详细情况请点选人保部网站：here（完）

(发稿 吴晓龙；审校 林高丽)

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