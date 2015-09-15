中国外管局副局长李超调任证监会副主席 庄心一被免职

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月15日 - 中国人力资源和社会保障部网站周二公告称，国务院任命国家外管局副局长李超为中国证监会副主席，同时免去证监会副主席庄心一的职务。
国务院免去李超的国家外汇管理局副局长职务。据外管局网站显示，李超自2008年12月任国家外汇管理局副局长、党组成员，此前曾任中国证监会办公厅副主任，并在中国央行和建设银行等机构任职。
中国证监会网站显示，庄心一生于1955年4月，2003年11月任中国证监会主席助理、党委委员；2005年2月任中国证监会副主席、党委委员。庄心一此前曾在建设银行(601939.SS)(0939.HK)、深交所和国务院证券委员会等机构任职。据财新网报道，庄心一是到龄退休。
详细情况请点选人保部网站：here（完）
(发稿 吴晓龙；审校 林高丽)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。