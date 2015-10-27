中国三季度末登记失业率略升 但未发现普遍性裁员潮--人社部（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透北京10月27日 - 中国最新公布的三季度末城镇登记失业率略升，但人力资源和社会保障部认为，经济运行仍将保持在合理区间，四季度乃至明年就业形势还将继续保持整体稳定。
人社部周二召开新闻发布会并称，在经济下行和结构调整中确有一些企业出现岗位流失和减员现象，但并未发现普遍性的裁员潮。
人社部公布数据显示，三季度末城镇登记失业率为4.05%，保持在较低水平，但较二季度末的4.04%略有上升。
这和国家统计局此前公布的调查失业率表现一致。中国9月调查失业率5.2%，较前几个月略有上升。调查失业率比城镇登记失业率更能真实反映就业情况。
人社部并称，1-9月全国城镇新增就业1,066万人，超额完成全年新增1,000万人的计划目标；据其对100个城市的公共就业服务机构人力资源市场供求数据调查显示，三季度市场的求人倍率是1.09，表明市场岗位需求略大于求职人数。
“随着稳增长、促改革措施的密集出台和落实力度的加大，经济运行仍将保持在合理区间，四季度乃至明年就业形势还将继续保持整体稳定，”人社部新闻发言人李忠在发布会上称。
他并指出，根据人社部对全国3万多家企业监测的情况看，在走势上，三季度以来监测企业岗位流失率低于上半年岗位流失情况；而且从行业上来看，岗位流失主要集中在煤炭、钢铁、化工等行业，多是化解产能过剩或环境治理的重点行业。
“在经济下行和结构调整中确有一些企业出现岗位流失和减员现象，但总的来看，涉及范围不大，人员分流平稳，未发现普遍性的裁员潮，”李忠称。
他指出，经过政府的大力帮扶和企业进一步履行社会责任，裁减人员通过转岗培训实现再就业，或者通过自主创业的方式实现了人员平稳分流，就业形势保持了总体稳定。
人社部数据显示，1-9月城镇失业人员再就业435万人，就业困难人员实现就业129万人。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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