中国三季度末登记失业率略升 但未发现普遍性裁员潮--人社部（更新版）

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路透北京10月27日 - 中国最新公布的三季度末城镇登记失业率略升，但人力资源和社会保障部认为，经济运行仍将保持在合理区间，四季度乃至明年就业形势还将继续保持整体稳定。

人社部周二召开新闻发布会并称，在经济下行和结构调整中确有一些企业出现岗位流失和减员现象，但并未发现普遍性的裁员潮。

人社部公布数据显示，三季度末城镇登记失业率为4.05%，保持在较低水平，但较二季度末的4.04%略有上升。

这和国家统计局此前公布的调查失业率表现一致。中国9月调查失业率5.2%，较前几个月略有上升。调查失业率比城镇登记失业率更能真实反映就业情况。

人社部并称，1-9月全国城镇新增就业1,066万人，超额完成全年新增1,000万人的计划目标；据其对100个城市的公共就业服务机构人力资源市场供求数据调查显示，三季度市场的求人倍率是1.09，表明市场岗位需求略大于求职人数。

“随着稳增长、促改革措施的密集出台和落实力度的加大，经济运行仍将保持在合理区间，四季度乃至明年就业形势还将继续保持整体稳定，”人社部新闻发言人李忠在发布会上称。

他并指出，根据人社部对全国3万多家企业监测的情况看，在走势上，三季度以来监测企业岗位流失率低于上半年岗位流失情况；而且从行业上来看，岗位流失主要集中在煤炭、钢铁、化工等行业，多是化解产能过剩或环境治理的重点行业。

“在经济下行和结构调整中确有一些企业出现岗位流失和减员现象，但总的来看，涉及范围不大，人员分流平稳，未发现普遍性的裁员潮，”李忠称。

他指出，经过政府的大力帮扶和企业进一步履行社会责任，裁减人员通过转岗培训实现再就业，或者通过自主创业的方式实现了人员平稳分流，就业形势保持了总体稳定。

人社部数据显示，1-9月城镇失业人员再就业435万人，就业困难人员实现就业129万人。（完）

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