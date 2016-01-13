2015年冬季求职竞争加剧 因经济减速及网络业需求降--智联

路透上海1月13日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)周三发布冬季雇主需求及白领人才供给报告，过去一个季度，国内求职市场竞争加剧，主要受国内经济减速对人才需求下降，以及互联网行业需求不及前几季等因素影响。

据智联招聘全站在线数据显示，2015年冬季，全国人才供需竞争指数为36.8，这意味着平均一个职位要收到36.8份简历。从去年整年来看，该指数持续保持上升，从第一季的26.1、第二季的29.3到第三季的35.4。

报告分析称，从去年下半年开始，整个求职市场竞争激烈，形势比较严峻。多方面因素的综合作用导致求职市场竞争激烈：首先，宏观经济遭遇发展瓶颈的状态没有改善，经济增速进一步下行，更多行业逐渐表现出发展受挫的迹象，对人才的需求减少，甚至开始大规模裁员，增加了人才市场的供应。

此外，互联网行业虽然整体发展状况较好，但之前对人才需求较大的大规模互联网创业公司在下半年或多或少遭遇一定挫折，因此对人才的需求不及之前几个季度，行业和公司发展不顺利，有追求和上进心的白领们也开始重新投入到人才市场中，导致整个人才市场的供需竞争指数持续升高。

数据显示，从各行业发布的对人才的需求量来看，互联网/电子商务行业的人才需求量最大，其次是基金/证券/期货/投资，再次是房地产/建筑/建材/工程业。各行业对人才的需求量与各行业的发展情况密切相关。

报告称，虽然互联网行业的“寒冬论”从去年三季度一直吸引注意力，但整体来看，互联网和电子商务行业体量庞大，已成为社会经济重要组成部分，对人才需求依然较大。

此外，金融业整体发展依然势头强劲，仍需要大量从业人员；而房地产行业由于在全国范围内恢复比较缓慢，但不断来自政策层面的刺激以及社会对房价涨价的期望，使得房地产行业对人才的需求仍然较高。

智联数据显示，2015年冬季全国32个主要城市职位平均薪酬6,070元人民币/月，相比秋季略有增长。从各城市平均薪酬水平来看，北京依然稳居全国主要城市月薪第一名位置，平均月薪为9,227元；上海的平均月薪排名第二，为8,664元。

深圳则以7,728元的平均月薪位居第三位，但与北京和上海的平均薪酬水平差距略大；杭州以7,097元的月薪超过传统的一线城市广州，排名第四；广州以6,913元的平均月薪稍逊于杭州。

太原、哈尔滨、长春、沈阳等城市的薪酬水平位于榜单最末位。东北三省的省会薪酬水平不高，从侧面反映了东北地区经济转型困难较大，在全国纷纷调整最低工资水平时，东北地区依然没有进行调整；太原一直发展能源经济，在全球能源产业遭遇挫折时，太原也未能幸免。（完）