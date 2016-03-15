1-2月中国31个大城市调查失业率稳定在5.1%左右--国家统计局长

路透北京3月15日 - 中国国家统计局局长宁吉喆周二在人民日报发表署名文章称，今年1-2月全国31个大城市城镇调查失业率继续稳定在5.1%左右，比去年同期下降0.05个百分点左右，总体保持基本稳定。

他并指出，供给侧结构性改革效应显现，供需两侧都出现积极变化；但经济下行压力依然较大，后期走势仍需要进一步观察。

“尽管部分（经济运行）指标出现积极变化，但外部环境复杂严峻，国内市场需求依然不振，经济运行中不同行业、不同地区、不同企业分化现象明显，实体经济困难、市场预期不稳问题突出，下行压力仍然较大，后期走势仍需要进一步观察，”宁吉喆称。

他表示，未来要从供需两端发力，打好稳增长、调结构的政策“组合拳”，全力落实“三去一降一补”等重点任务，努力完成全年经济社会发展预期目标。

中国2016年政府工作报告提出，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标为6.5%-7.0%，全社会固定资产投资增速目标10.5%，M2增速目标为13%，赤字率提高至3%、财政赤字目标为2.18万亿元人民币。（完）