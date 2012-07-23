（更正）中国就业市场未现寒意 无惧经济下行

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
(更正:因译文有误,内文小标下第六段"就业率"应改为"失业率".)
记者 许贵卿
路透北京7月23日电---在全球经济增长为三年多来最慢的情况下,各地劳动者都在忧心自己的饭碗,除了投资者最为关心的地方--中国.
尽管中国经济增长已连续六个季度放缓,但是中国的职位空缺数量是大约10年来最多,给予了劳动者在经济下行时期难得的跳槽机会.
随着中国向产业价值链上游发展,该国技术工种出现短缺.
更根本上讲,中国正在经历独生子女政策导致的人口结构转变.
那些2008/09年经济下行时期在中国大陆裁员的公司,後来又不得不在经济大幅反弹时以更高薪水揽才,令获利下降.
这次公司吸取了教训,选择缩短工作时间,而不是裁减人员.
尽管若中国出口及产出萎缩加剧,意味着情势可能迅速恶化,但北京和上海招聘会上有迹象显示,职场人士正在寻找新的就业机会,而不是在准备应对艰难环境.
招聘会上的未就业人群中,大部分是刚毕业的学生,他们找工作的时间还不到两个月.
没什麽人感受到了经济放缓的寒意,或者认为就业前景可能面临威胁.有数据显示,中国城市劳动力需求供应比率已经连续七个季度稳定持於1上方,意味着职位空缺数量超过求职人数.
"如果你不怎麽挑公司和工资,找工作并不难,"在上海参加招聘会的大学毕业生Arlene Zhu说.
"我想我能在两周内找到工作,如果每月工资超过2,500元,那就更好了."
**对待薪资不会让步**
官方数据显示,中国国有企业2011年平均年薪为42,452元,民间部门平均为24,556元,北京平均为56,061元,上海为52,655元.政府已经颁发规定,在截至2015年的五年内,最低工资应该平均增长至少13%.
由於全国各地房价仍徘徊在纪录水准附近,雇员们表示他们在薪资方面不能妥协.民间数据显示,北京和上海目前房价较历史高位仅下跌3-4%.
包括肯德基母公司百胜(Yum Brands Inc)(YUM.N)在内的多家企业公布季度获利逊於投资者预期,指称重要原因在於工资成本升高.
在中国,就业是尤为关键的指标.执政党对於失业可能带来的社会动荡风险尤为敏感,特别是在今年稍晚将进行10年一次的领导人换届的当口.
2008年末的短短数月时间里,约2,000万中国制造业工人丢掉饭碗,因全球金融危机令全球贸易接近停滞.当时中国因此祭出4万亿(兆)元人民币财政刺激计划,以稳定经济并平息社会不满情绪.
这使得就业方面的任何细微波动对投资者来说都十分重要,不仅因为自从官方2004年末公布失业率以来,这个数据就一直稳定在4-4.3%之间,还因为这个数据未涵盖约1.6亿农民工,而他们通常是首先被解雇的人群.
渣打经济分析师Stephen Green表示,这次形势没有那麽糟糕.他指出制造业调查显示,企业仍在雇佣员工,但步伐有所放缓,年内步伐仍将进一步放慢.
Green表示,但在2012年中国就业岗位仍将处於净增状态,这令北京当局松了口气.在2011-2015年间,中国就业市场平均每年要吸收700万应届毕业生.
在北京的白领招聘会上,主办方试图呈现出就业市场一派兴旺的景象.
一位拒绝署名的组织者表示,有108家大型企业参与本场招聘会,尽管传单上仅列有56家,且多为中型科技、金融和建筑公司.受经济放缓打击最大的出口企业则不见踪影.
在上海,成长中的服务行业成为招聘会主角.一些制造商到场,但气势不比往年.
"经济一直在放缓,我们的营收去年10月开始降低,"上海益金行工业科技有限公司招聘人员Stanley Yuan称.该公司是制造商和工业设备买家的中间商.
他称,"我们去年有20个物流和生产方面的职位,但今年就招六个."
但对於5月从月薪5,500元的高速公路建筑工岗位离职的李向伟(音译)而言,他毫不担心中国的经济放缓.在北京招聘会找工作的他说,"我没感觉到放缓."
尽管对之前的工作报酬满意,但他厌倦了不断的出差."我甚至一年都不能回家一次,"他说,"我希望找到更稳定的工作."(完)
--编译 兰秀娟/王兴亚/梁睿雪/石冠兰; 审校 程琳/艾茂林
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