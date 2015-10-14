中国秋季白领职位竞争加剧 因国内经济减速及外企缩编--智联

路透上海10月14日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)周三发布秋季雇主需求及白领人才供给报告，报告显示，秋季白领职位竞争加剧，主要原因包括国内经济减速令人才需求减少、大量外资企业在华裁员或缩减现有业务、以及互联网行业投资热情有所降温。

报告指出，根据智联招聘全站在线数据统计后显示，今年第三季，全国人才供需竞争指数为35.4，这意味着平均一个职位收到35.4份简历。相比今年春季求职期26.1，以及夏季求职期29.3的竞争指数，秋季的竞争指数上升趋势非常明显。

报告认为，总体来说，竞争指数上升是由多方面的因素共同作用而形成。首先，中国宏观经济持续增幅放缓，国内生产总值（GDP）增长速度放慢，部分行业面临较为严峻的形势，因此对人才的需求逐渐减少。

其次，大量外资企业在华开始裁员或者选择缩减现有业务，而且进一步增加了人才市场上的劳动力供给；而随着互联网行业投资热情逐渐冷却，“互联网寒冬论”甚嚣尘上，身处其中的白领们也开始担心自己的发展前景，谋求更好的平台，因此导致第三季人才供需竞争指数比前两个季度大幅提高。

路透综合50家机构预测中值结果显示，中国三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。（完）