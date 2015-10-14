中国秋季白领职位竞争加剧 因国内经济减速及外企缩编--智联

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月14日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)周三发布秋季雇主需求及白领人才供给报告，报告显示，秋季白领职位竞争加剧，主要原因包括国内经济减速令人才需求减少、大量外资企业在华裁员或缩减现有业务、以及互联网行业投资热情有所降温。
报告指出，根据智联招聘全站在线数据统计后显示，今年第三季，全国人才供需竞争指数为35.4，这意味着平均一个职位收到35.4份简历。相比今年春季求职期26.1，以及夏季求职期29.3的竞争指数，秋季的竞争指数上升趋势非常明显。
报告认为，总体来说，竞争指数上升是由多方面的因素共同作用而形成。首先，中国宏观经济持续增幅放缓，国内生产总值（GDP）增长速度放慢，部分行业面临较为严峻的形势，因此对人才的需求逐渐减少。
其次，大量外资企业在华开始裁员或者选择缩减现有业务，而且进一步增加了人才市场上的劳动力供给；而随着互联网行业投资热情逐渐冷却，“互联网寒冬论”甚嚣尘上，身处其中的白领们也开始担心自己的发展前景，谋求更好的平台，因此导致第三季人才供需竞争指数比前两个季度大幅提高。
路透综合50家机构预测中值结果显示，中国三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。