中国七成企业难留住现有人才 员工福利尚有改善空间--报告

路透上海10月28日 - 全球最大寿险公司之一的美国大都会集团(MET.N)周二稍晚发布中国员工福利趋势研究报告称，调查显示，中国71%企业表示很难留住现有人才，这一比例超过美国、俄罗斯等国家；有47%的中国企业存在人才短缺问题，这甚至影响到他们未来一年内业务的发展。

报告指出，相当多员工认为他们的福利尚有改善空间，但企业却没有察觉到。本次调查中，仅三成多员工对医疗险福利、人寿与意外保险福利感到满意，而逾六成企业认为其员工应对福利感到满意。

调查结果还显示，26%的受访员工以及39%的受访高级管理人员表示，他们可能在未来一年内跳槽，而改善福利是仅次于工资能让他们留下的原因。

报告同时从企业和员工两个视角来解读员工忠诚度、关注度、敬业度及生产力。对公司的归属感和忠诚度方面，68%的中国企业认为自己的员工“忠心耿耿”，在感情上以公司为家，但仅有39%的员工持同样观点。相较于其他国家，中国在本项调查上双方观点的背离是最为明显的。

美国大都会集团全球员工福利执行副总裁Maria Morris指出，“纵观全球，我们发现企业在吸引和留存人才上面临着越来越严峻的挑战，中国也不例外，...我们仍坚信，精心设计的员工福利方案能帮助想要从竞争中脱颖而出的跨国企业在市场中占有一席之地。”

员工福利方案一般包括医疗保险、人寿保险及其他福利、养老金，往往需要个性化定制。而在中国，包括人寿、养老及医疗在内的团体险市场仍处于相当落后状态，不足五成的公司提供团体险产品。大都会集团预计，中国团体险市场未来将以14%的年复合增长率成长。

中美联泰大都会人寿保险有限公司首席执行官谭强指出，该公司已在中国拓展员工福利产品近两年，业务成长相当迅速，预计今年公司的员工福利业务规模占比可由去年的5%提高至近10%。

他介绍说，除了跨国企业对员工福利计划比较感兴趣外，现在中国越来越多的中小企业，尤其是科技企业对员工福利计划的需求也在明显上升，主要原因是这些企业招聘及留住人才的难度上升。

大都会集团已进行了13年的员工福利趋势报告，今年是该集团首次将中国作为调查对象。今年1月和2月，中国的393家企业和367名专职员工参与了该项调查，来自重工业、销售和贸易行业、专业机构、政府或公共管理部门和其他领域等各个行业。（完）