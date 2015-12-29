中国人社部：十二五失业率约4.1% 明年推养老保险制度改革方案

路透北京12月29日 - 中国人力资源和社会保障部表示，中国“十二五”（2011-2015年）城镇登记失业率保持在4.1%左右，明年将推出养老保险制度总体改革方案。

人民日报周二援引人社部部长尹蔚民在全国人力资源和社会保障工作会议上称，中国已连续五年实现年城镇新增就业1,200万人以上，“十二五”累计新增就业超过6,400万人，失业人员再就业2,770万人，城镇登记失业率低于5%的控制目标。

人社部并透露，明年将着力实现大病保险全覆盖，推进城乡居民基本医保制度整合，加快推进基本医疗保险异地就医结算，探索长期护理保险制度。 报导同时指出，明年将制定出台渐进式延迟退休年龄方案，并留出数年过渡期逐步实施。此前一些机构公布的延退方案与人社部目前研究拟定的方案有明显不同。

人社部之前公布的三季度末城镇登记失业率为4.05%，保持在较低水平，较二季度末的4.04%略有上升。（完）