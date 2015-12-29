中国人社部：十二五失业率约4.1% 明年推养老保险制度改革方案

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月29日 - 中国人力资源和社会保障部表示，中国“十二五”（2011-2015年）城镇登记失业率保持在4.1%左右，明年将推出养老保险制度总体改革方案。
人民日报周二援引人社部部长尹蔚民在全国人力资源和社会保障工作会议上称，中国已连续五年实现年城镇新增就业1,200万人以上，“十二五”累计新增就业超过6,400万人，失业人员再就业2,770万人，城镇登记失业率低于5%的控制目标。
人社部并透露，明年将着力实现大病保险全覆盖，推进城乡居民基本医保制度整合，加快推进基本医疗保险异地就医结算，探索长期护理保险制度。 报导同时指出，明年将制定出台渐进式延迟退休年龄方案，并留出数年过渡期逐步实施。此前一些机构公布的延退方案与人社部目前研究拟定的方案有明显不同。
人社部之前公布的三季度末城镇登记失业率为4.05%，保持在较低水平，较二季度末的4.04%略有上升。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。