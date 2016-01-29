2015年中国就业景气程度持续走弱 结构性矛盾进一步加剧--报告

路透上海1月29日 - 中国就业研究所和智联招聘(ZPIN.N)联合发布的就业市场景气报告指出，在剔除季度变化因素和长期趋势因素，去年国内就业景气程度呈持续走弱态势，就业市场结构性矛盾进一步加剧，互联网、金融等行业的就业形势相对较好，传统服务业和加工制造业相对较差。

报告指出，在剔除主要由于人口结构变迁所造成的CIER指数呈现的长期上升趋势，以及由于求职申请人数明显的季节性变化而造成的CIER指数季节性变化特征后，去年第一季度至第四季度，CIER指数周期性成分持续下降，就业市场景气程度不容乐观。

报告预期，今年CIER指数周期性走低概率极大，但下行速度将小于2015年。

CIER指数是用来反映就业市场景气程度的指标，以1为分水岭，指数大于1时，表明就业市场中劳动力需求多于市场劳动力供给，就业市场竞争趋于缓和，就业市场景气程度高，就业信心较高。

报告显示，去年第四季就业形势较好的前五大行业包括互联网和电子商务、基金证券期货投资、保险、教育培训和交通运输业，就业形势较差的行业包括会计审计、航空航天研究和制造、能源矿产采掘、电气电力水利等。

报告指出，就业形势较好的行业多属于互联网、金融及教育等新兴服务业。随着大数据技术的不断推广和“互联网+传统行业”的跨界融合，加大了对高新科技人才的需求量。

就业景气较差的行业主要为传统服务业和加工制造业，经过就业市场的长期发展，这些行业的人才存量及供给量较多，但由于行业经济增速的放缓以及面临改革转型，对于人才的招聘需求有限，因此形成就业岗位供不应求的紧张局面，造成较大的求职竞争压力，就业形势相对严峻。

报告称，从去年全年数据来看，金融业的用工需求持续高涨，同比增42%。其中银行、基金证券期货投资当仁不让，成为吸纳人才的首要行业。近年，理财的需求成了普通老百姓最重要的财富增值手段之一，大量的理财机构应运而生；另一方面，随着监管政策的放松，去年上千家公司挂牌“新三板”，券商和基金等金融机构积极推进业务，扩编队伍。

此外，金融用工需求方面一线城市53%的增长及二线城市42%的增长，证明了在经济下行的大环境下，大城市根基深厚的金融环境和金融机构仍是吸纳就业的主力。（完）