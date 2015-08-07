中国近三成白领不需加班 逾一成每周加班20小时以上--调查报告

据智联招聘新公布的2015年白领8小时生存质量调研报告，仅有28.6%的白领表示八小时的工作时间之外不需要加班，近四分之一白领每周需加班1-3小时，还有逾一成白领每周加班20个小时以上，这部分白领的工作时间已经接近“996”的模式（朝9晚9，6天/周）。路透