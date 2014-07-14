中国大城市最能吸引白领 国企机关最受欢迎--智联

路透上海7月14日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布最新报告称，北京、深圳等大城市对白领的吸引力依然相当大，北京平均一个职位可收到50.8份简历；而且全国范围内，国企机关职位仍是最受欢迎的。

智联数据显示，从各城市竞争指数来看，北京以50.8的竞争指数高居榜首，其次是苏州，竞争指数为44.4；深圳紧随苏州，以43.4的竞争指数位居第三。不过，上海和广州分别排名第八和第九。

竞争指数是指单个职位收到的简历平均投递量，反映职位的竞争激烈程度。

报告称，总体来看，竞争指数位居前列的多为经济较发达城市，这些城市一方面创造了大量的就业岗位，同时，也吸引了大量的求职者前往这些地区就职，投递这些地区的岗位。尤其是近年来新兴的经济城市如苏州，对人才的吸引力较大，由此导致这些地区的人才竞争形势较为激烈。

不过，在本次统计的28个城市中，宁波、福州、厦门、昆明等二线城市，竞争指数位居最后，宁波竞争指数为10.7并垫底。智联首席人力资源专家郝建分析，这些城市竞争指数低主要有两方面的原因：一方面，与当地经济发展情况相关，经济较不发达地区的求职者数量相应也低于经济发达地区，如昆明；另一方面，有些城市经济发展程度处于中等偏上水平，如宁波、福州、厦门，但由于传统观念的存在，这些城市人才引入尚需要更大的努力。

从竞争最激烈的行业来看，航空／航天研究与制造、政府事业单位与非盈利机构排名居前两位，再次是石油／石化／化工行业。总体来看，与国企、政府、事业单位相关的行业占据了竞争最为激烈的行业前列，一来是因为其提供的职位少，二来是这些单位职位吸引力相对较高。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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