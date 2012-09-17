日本候任驻华大使西宫伸一去世

日本外务省称，现年60岁的日本候任驻华大使西宫伸一周日在东京一家医院去世，三天前他在住所附近的街头倒地昏迷。外务省官员在声明中称，医生正在查证西宫伸一的死因，但目前尚无其他细节提供。西宫伸一本该於10月中旬前往中国接替丹羽宇一郎担任日本驻华大使。