日本多家汽车企业暂停在华生产

路透9月18日电---中日钓鱼岛争议持续升温，中国各地周末爆发反日示威游行。受此影响，日本多家汽车生产企业决定暂停在中国大陆工厂的生产。

日本共同社报导，丰田汽车(7203.T) 周二拟暂停在中国部分工厂的生产。

丰田汽车发言人称，公司将持续关注中国方面的局势。

此外，本田汽车(7267.T)也宣布将从9月18日起暂停在中国的生产，为期两天。

本田汽车女发言人夏野浅沼(Natsuno Asanuma)对路透表示，该公司在广州和武汉的四家汽车厂将於9月18日、19日暂停生产。

夏野浅沼表示：“由於中日紧张关系升级，我们决定暂停生产两天。”

马自达公司(7261.T)发言人Naoto Oikawa周一表示，该公司在南京的合资汽车工厂将从周二起关闭四天。

两名消息人士对路透表示，日产汽车周一和周二将暂停在广州和郑州汽车厂的生产。

直接了解情况的消息人士称：“日产已经暂停在抗议示威严重城市的汽车生产。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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