CEC与夏普液晶面板10代线合作延缓--董事长（更新版）

(新增公司人士评论及背景)

* 与夏普就十代线的合作确实已延缓

* CEC对与台湾企业合作一直持积极态度

路透北京11月9日电---中国电子信息产业集团有限公司(CEC)董事长芮晓武周五表示,受日本将钓鱼岛国有化引发中日争端的影响,与日本夏普(6753.T)的液晶面板10代线合作被延缓,但这不会影响CEC与台湾企业的合作.

芮晓武在中共十八大会议间隙对记者表示,"我们和日本夏普就10代线的合作已得到国家发改委的批准,但是由於众所周知的原因,包括日本政府购岛的闹剧,我们确实延缓了合作的进行."

不过他亦表示,无论与夏普合作是否成功,都不会影响CEC和台湾企业在液晶面板上的合作."我们与台湾企业在液晶面板的合作,一直持有积极的态度."

对芮晓武上述表态,日本夏普公司本部相关人士不愿发表评论.

冠捷科技(0903.HK)4月宣布,将与中国电子信息集团旗下熊猫液晶显示成立合营公司,熊猫液晶显示持有99.2股权.位於南京的合营公司将是国内首个液晶面板10代生产线,采用最先进技术进行生产,总投资额约350亿元人民币.

由於10代线技术仅有夏普等极少数面板厂商掌握,因此国内媒体此前曾猜测夏普将参与这个项目.不过夏普中国公司高层曾对此表示否认.(完)

--发稿 林琦/李然/尹嫄婷;审校 黄凯

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