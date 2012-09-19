中国反日情绪激烈 企业各有招数

路透上海9月18日电（记者 Jason Subler）---周二，中国互联网巨头百度(BIDU.O)的首页赫然显示一张插着中国国旗的钓鱼岛图片，毫无疑问地宣示了该公司扞卫钓鱼岛主权的立场。

随着数以千计的人走上街头抗议日本政府“购岛”，百度和国内众多企业也纷纷发起爱国宣传活动，掀起了一波爱国热潮。

用户点击百度网站的图片，会进入到一个特别界面（baodiao.baidu.com/），上面写着“钓鱼岛，中国的！”，以鼓励进入的用户插国旗保卫钓鱼岛。

到周二午後时，参与该项活动的人数已达300万。

发起此类活动的远远不止百度一家企业。

食品零售网站易淘食（Etaoshi.com）在其网站打出了“美食是世界的，钓鱼岛是中国的！”标语。

当当网则开通了一个全页界面，宣布其已定制百万面红旗，将随包裹一道发送，还重点显示了买家接到包裹後对收到红旗表示满意。

“我在当当网买了两本书，还收到了一面国旗--哇，我真是太高兴了！”一位网友在新浪微博上说。

而对某些企业而言，中国国旗更多被用作保护盾牌，而非营销武器。

日式面馆味千拉面(0538.HK)的一些店铺本周早些时候就挂出横幅，上面写着“港资企业，同族同胞一样爱国。”

中国国内许多日本餐馆和店铺也纷纷拿下或遮住自己的标志，悬挂起中国国旗，以免成为攻击目标。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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