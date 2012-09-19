中国反日情绪激烈 企业各有招数

德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透上海9月18日电（记者 Jason Subler）---周二，中国互联网巨头百度(BIDU.O)的首页赫然显示一张插着中国国旗的钓鱼岛图片，毫无疑问地宣示了该公司扞卫钓鱼岛主权的立场。
随着数以千计的人走上街头抗议日本政府“购岛”，百度和国内众多企业也纷纷发起爱国宣传活动，掀起了一波爱国热潮。
用户点击百度网站的图片，会进入到一个特别界面（baodiao.baidu.com/），上面写着“钓鱼岛，中国的！”，以鼓励进入的用户插国旗保卫钓鱼岛。
到周二午後时，参与该项活动的人数已达300万。
发起此类活动的远远不止百度一家企业。
食品零售网站易淘食（Etaoshi.com）在其网站打出了“美食是世界的，钓鱼岛是中国的！”标语。
当当网则开通了一个全页界面，宣布其已定制百万面红旗，将随包裹一道发送，还重点显示了买家接到包裹後对收到红旗表示满意。
“我在当当网买了两本书，还收到了一面国旗--哇，我真是太高兴了！”一位网友在新浪微博上说。
而对某些企业而言，中国国旗更多被用作保护盾牌，而非营销武器。
日式面馆味千拉面(0538.HK)的一些店铺本周早些时候就挂出横幅，上面写着“港资企业，同族同胞一样爱国。”
中国国内许多日本餐馆和店铺也纷纷拿下或遮住自己的标志，悬挂起中国国旗，以免成为攻击目标。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)