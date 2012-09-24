中日关系紧张冲击两国航空服务业

由於中日关系因钓鱼岛争端升级而降至冰点，两国航空业者纷纷缩减航班或延後开通新航线。东航表示将延後原定於10月18日开通的上海至仙台航线；日本航空称将减少每日飞往中国内地的航班。日本媒体称，日本航空9至11月飞往中国的航班已有约12,000个订位被取消。