日本或因钓鱼岛争端增加国防开支--媒体

日本媒体周六报道称，日本政府很可能11年来首次增加国防开支，因新当选的首相安倍晋三承诺要对中日钓鱼岛争端作出更严厉的回应。日本《每日新闻》报道称，日本政府考虑在4月起的财年将国防开支增加约2%，至逾4.7万亿日圆(534亿美元)。但报道未给出消息来源。路透