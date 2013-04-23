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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 23日 星期二 11:14 BJT

日本80多名右翼人士抵达钓鱼岛附近水域

日本80多名右翼人士周二乘船抵达钓鱼岛附近水域，令中日关系面临进一步紧张的危险。据日本海上保安厅称，至少有10艘保安厅的舰艇与这些船只随行，三艘中国海监船也驶入钓鱼岛附近水域。日本首相安倍晋三周末向靖国神社供奉祭品，而韩国外交部长因此在周一取消了访日行程。路透
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