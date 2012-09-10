胡锦涛就钓鱼岛问题表明立场 维护领土主权坚定不移

据新华社周日报道，正在出席亚太经合组织第20次领导人非正式会议的中国国家主席胡锦涛就当前中日关系和钓鱼岛问题表明了中方立场，中国政府在维护领土主权问题上立场坚定不移。胡锦涛表示，日方采取任何方式“购岛”都是非法的、无效的，中方坚决反对。