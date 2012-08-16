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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 16日 星期四 10:03 BJT

中国要求日本无条件释放中国保钓者

中国周三敦促日本立即无条件释放14名中国保钓人士。中国外交部副部长傅莹紧急召见日本驻华大使丹羽宇一郎，并与日本外务副大臣山口壮通话，就日方在钓鱼岛抓扣中国公民一事提出严正交涉。图为香港保钓人士在日本驻港领事馆门前集会抗议。

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