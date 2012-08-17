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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 17日 星期五 09:51 BJT

共同社称日本决定驱逐中国保钓人士

日本共同社周四报导称，日本已决定驱逐抓扣的中国保钓人士。此举有望缓和中日紧张关系，岛屿争端是影响日本与中韩等邻国关系的纷争之一。周三日本举行阵亡者全国追悼式，纪念二战结束67周年，同日，14名中国保钓人士登钓鱼岛被日方抓扣。

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