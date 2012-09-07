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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 7日 星期五 15:34 BJT

中日外交争端影响日系车在华销售

日产汽车一名高管周四表示，中日两国之间的外交纷争正对日本汽车在华销售造成一些影响，日本汽车厂商眼下难以举行大型户外促销活动。这表明两国紧张关系或已影响到两国商务往来。

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