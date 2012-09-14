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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 14日 星期五 09:49 BJT

日本称六艘中国巡逻船只进入钓鱼岛附近日本海域

日本海岸警卫队称六艘中国巡逻船只周五进入“尖阁列岛”(中国称钓鱼岛)附近的日本海域，警卫队要求这些中国船只离开该海域，但只有两艘离开，余下四艘仍在该海域。警卫队一名官员称，并未使用武力驱逐中国船只。日本首相野田佳彦称将“全力警戒和监视”。

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