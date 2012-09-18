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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 18日 星期二 14:04 BJT

日驻华使馆和多家日企周二暂停运行

日本驻华使馆和数百家在华日资企业周二暂停运行。周二是“九一八事变”纪念日，预计在中国各地会爆发更多抗议活动。周末在中国的反日抗议活动主要针对日本使领馆，但至少在五个城市还波及到商铺、餐馆和汽车经销店。

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