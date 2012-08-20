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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 20日 星期一 13:43 BJT

中国多个城市爆发反日游行

继数名日本民族主义者周末登上钓鱼岛後，中国多个城市爆发反日游行。共同社报导称，深圳和杭州的抗议者达上千人。中国外交部表示，日本右翼分子的非法行径侵犯了中国领土主权。中国已向日本驻华大使提出严正交涉。

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